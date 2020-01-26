راسل مكتتبون في برنامج عدل تم توجيههم لموقع سيدي عبد الله، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

في الرسالة التي تحصلت "الخبر" على نسخة منها، قال هؤلاء "نتشرف نحن مجموعة من المكتتبين ببرنامج عدل2، الموجهين للمدينة الجديدة سيدي عبد الله بولاية الجزائر العاصمة، أن نتقدم إليكم بهذه الرسالة، حيث أننا نعتبر من المكتتبين الأربعين ألف الأوائل، المسجلين بالبرنامج سنة 2013. فمنذ حصولنا على شهادات ما قبل التخصيص منذ أكثر من (11) أشهر، أي شهر فيفري 2019 لم نستلم إلى غاية يومنا هذا لا سكناتنا ولا حتى على الأقل شهادة التخصيص التي من شأنها أن تعطي لنا صورة واضحة عن تموقعنا بالتحديد في مدينة سيدي عبد الله".

وفسر الموقعون قلقهم بتأخر الوكالة منحهم شهادات التخصيص من تكرار سيناريو "عدل 1 " الذين لم يشفع لهم الزمن وطول الانتظار فتحصلوا على سكنات متواجدة بأحياء بعيدة عن وسط المدينة الجديدة ومعزولة إلى يومنا هذا لا تتوفر على أدنى ضروريات الحياة من نقل وأمن ومرافق".

وحسب ما ورد في الرسالة فان هؤلاء يعولون على استفادتهم من الفائض "وفي ظل توفر العدد الكافي من فائض السكنات الجاهزة على مستوى مختلف الأحياء المتواجدة بوسط المدينة الجديدة لسيدي عبد الله ارتأينا سيدي الرئيس، أن نحيل شكوانا إلى سيادتكم وأنتم الأعلم بخبايا قطاع السكن، آملين في تدخلكم العاجل واتخاذ التدابير اللازمة".