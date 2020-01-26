قال مدير الوقاية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال فورار، اليوم الأحد، أن إمكانية نقل أفراد الجالية لاسيما الطلبة المتواجدون في مدينة يوهان الصينية، مستحيلة، كون أن المدينة متواجدة حاليا تحت الحجر الصحي.

وأكد فورار في ندوة صحفية عقدها بمقر وزارة الصحة اليوم، إن المشكل مطروح حتى للبلدان الأوروبية التي لديها رعايا خصوصا الطلبة الجامعيين في المدينة نفسها، مؤكدا التنسيق مع وزارة التعليم العالي وكذلك وزارة الخارجية بخصوص هذا الملف.

وكشف، جمال فورار، أيضا عن تفعيل جهاز مراقبة صحي في مطار الجزائر العاصمة، قسنطينة وهران لمواجهة فيروس كورونا الذي يجتاح الصين.

وتابع: "أول رحلة كانت يوم الخميس تم مراقبة رحلة قادمة من بكين وضمت 215 راكب، ووسعنا المراقبة لرحلات قادمة من دبي، الدوحة واسطنبول".