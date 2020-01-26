صنعت النجمة التونسية، أنس جابر، الحدث في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، ببلوغها الدور ربع النهائي، بعد فوزها اليوم الأحد على الصينية وانغ فيانغ 7-6 و6-1.

وفي المجموعة الأولى، حاولت كل لاعبة الحفاظ على إرسالها، وتعرضت كل منهما لكسر مبكر لإرسالها، قبل أن تحسم اللاعبة التونسية المجموعة بضربة أمامية بعد التعادل.

وأصبحت جابر، البالغة 25 عاما، أول لاعبة عربية في التاريخ تصل لربع نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، وأول لاعبة عربية بين الجنسين تصل لهذا الدور، منذ المغربي هشام أرازي، الذي وصل إلى ربع نهائي أستراليا المفتوحة بالذات، في عام 2004.