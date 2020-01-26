وقع وزير الداخلية الصهيوني، أرييه درعي، على قرار يسمح للصهاينة بزيارة المملكة السعودية لأول مرة في التاريخ، وفقا لما نقلته صحيفة "هآرتس".

وتم الإعلان عن هذا القرار، اليوم الأحد، وقد اتخذ بالتنسيق مع "المؤسسة العسكرية الإسرائلية"، حسب بيان لوزارة الداخلية.

وسيسمح القرار بالسفر للسعودية لتأدية الشعائر الدينية أثناء الحج والعمرة (لمن اعتنقوا الإسلام)، أو في إطار رحلة عمل لا تتجاوز 9 أيام.

ويشترط قرار السماح بالسفر إلى السعودية أن يحصل الشخص المعني على دعوة من مسؤول سعودي.