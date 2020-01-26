أدى عطب كبير وقع اليوم الأحد على مستوى قناةلرواق التحويل، إلى تسجيل تذبذب في التزويد بالماء الشروب على مستوى 12 بلدية بشرق وهران، حسب بيان لشركة الماء والتطهير بوهران "سيور".

وأفادت أمال بلغور، مسؤولة الاتصال بنفس الشركة، أن الأمر يتعلق بعطب هام، مبرزة أنه من غير الممكن تحديد المدة التي سيستغرقها إصلاح هذا العطب وعودة التزويد بالماء في البلديات المتضررة.

وسيمس التذبذب 12 بلدية شرق وهران على غرار: سيدي بن يبقى، قديل، حاسي مفسوخ، بن فريحة، بئر الجير، حاسي بونيف، حاسي بن عقبة، عين البية، مرسى الحجاج، سيدي الشحمي، وادي تليلات وبوفاطيس.

كما أفاد البيان أن شركة "سيور"، سوف تغتنم فرصة هذا التوقف لمباشرة أشغال الصيانة، التي كانت مبرمجة للشهر القادم، وكذا تلك المبرمجة تحسبا لشهر رمضان الكريم وموسم الاصطياف، لتفادي الانقطاعات المبرمجة من أجل الصيانة.