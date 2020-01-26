سطو على مكتب بزيد مستغانم وسرقة أزيد من 80 مليون سنتيم تعرض مكتب بريدي بحي صلامندر بمستغانم، اليوم الأحد، للسطو من قبل ثلاث أشخاص غير ملثمين، حسب مصادر محلية.

وتعود حيثيات الحادثة، حيث قام ثلاثة أشخاص في حدود الساعة العاشرة صباحا بالدخول إلى مكتب البريد الواقع في حي سكني بالقرب من الواجهة البحرية "صلامندر" ومباغتة القابض المناوب خلال الفترة الصباحية، وأجبرا موظفي المكتب تحت التهديد منحهما ما بالخزينة من مال قبل أن يلوذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة وبحوزتهم مبلغ 80 مليون سنتيم .

وحسب زبائن البريد الذين شهدوا عملية السطو فإن المتورطين الثلاثة لم يكونوا مسلحين أو ملثمين وتظاهروا بأنهم زبائن عاديين للتمويه وقد استغلوا تواجد القابض المناوب الوحيد على مستوى هذا المكتب البريدي لتنفيذ هذه العملية الإجرامية.

وعلى الفور تنقلت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم إلى مسرح الجريمة وفتحت تحقيقا أوليا في ملابسات هذه العملية .