أقدم صباح اليوم الأحد سكان دوار سيدي زيان ببلدية بني زنطيس في غليزان على قطع الطريق الوطني رقم 90 الرابط بين إقليمي غليزان ومستغانم بالحجارة والمتاريس، وقد شلوا بذلك الحركة تماما مانعين أي مركبة من عبور هذا الطريق الهام والوحيد الذي يربط الولايتين، وبذلك عطلوا مصالح المواطنين.

وقام المحتجون بغلق الطريق بسبب تجميد قائمة المستفدين من التجمع السكاني الريفي الذي استفاد منه المحتجون بدوار سيدي زيان، رافضين القائمة الجديدة التي منحت سكنات ريفية فردية لمن يملك قطعة أرض موثقة بذات الدوار، وبالمقابل وحسب مصادر "الخبر" فإن أشخاصا آخرون التحقوا بالمحتجين طالبين بالتنمية بعين المكان. وقد كشف حمودي رئيس بلدية بني زنطيس لـ"الخبر" أن صيغة إنجاز تجمعات ريفية قد ألغتها الوزارة وليست البلدية وهذا عبر كامل التراب الوطني، وليس ببلدية بني زنطيس فقط، وبالتالي فإن السكنات الريفية العشرة التي استفادت منها البلدية قد مُنحت للمحتاجين بذات الدوار شريطة أن يكونوا يملكون قطع أرضية من ملكهم الشخصي، وأن المستفدين الأوائل قد شُطبوا من القائمة لأنهم لا يملكون أرض بناء، مستطردا أنه رفقة رئيسة دائرة سيدي امحمد بن علي قد أوضح هذا الأمر للمحتجين إلا أن هذا لم يجد نفعا، ورفضوا أي حوار مع السلطات الوصية.