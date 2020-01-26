نظم اليوم مواطنون وقفة احتجاجية أمام محكمة عبان رمضان بالجزائر العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح محبوسين تم توقيفهم في الجمعة الـ 49 من الحراك الشعبي.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق سراح نبيل علون الذي تم وضعه تحت الرقابة القضائية من طرف نفس المحكمة و أن موقوفين اثنين لا يزالان أمام قاضي التحقيق، حسبما أعلنت اليوم اللجنة الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين.

و أضافت نفس اللجنة أن لحوازي لياس، الموقوف في الجمعة الـ 49 من الحراك الشعبي، تم وضعه تحت الرقابة القضائية.