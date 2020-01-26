غادر مساء اليوم الأحد 25 مصابا في حادث المرور الذي وقع ليلة السبت إلى الأحد بعين الحجل (المسيلة) وأسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 31 آخرين بجروح متفاوتة مستشفى سيدي عيسى بعد أن تلقوا العلاج، حسب ما أفادت به مصالح ذات المستشفى.

وأوضح ذات المصدر أن المغادرين تلقوا علاجا جراء إصاباتهم برضوض وجروح خفيفة فيما لا يزال ثلاثة (3) جرحى تحت العناية الطبية نظرا لتعرضهم لكسور وجروح.

كما تم تحويل صباح اليوم الأحد ثلاثة (3) مصابين بجروح وصفت بـ"الحرجة" إلى مستشفى الدويرة (الجزائر) مضيفا أنه تم التعرف على هوية أربعة من المتوفين في انتظار تحديد هوية الخامس.

وكانت منطقة "الناهية" بالقرب من عين الحجل قد شهدت ليلة السبت إلى الأحد حادث مرور تمثل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط حاسي مسعود - الجزائر العاصمة) و جرار مما أسفر عن وفاة خمسة (5) أشخاص وإصابة 31 آخر بجروح متفاوتة تم تحويلهم إلى مستشفى سيدي عيسى حسب ما علم من الدرك الوطني.