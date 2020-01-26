تأهل وداد بوفاريك إلى الدور ثمن النهائي من منافسة كأس الجزائر لكرة القدم على حساب مولودية الجزائر بركلات الترجيح 5-4،

بعد انتهاء المباراة بالتعادل 0-0، لحساب الدور الـ16 من كأس الجزائر، اليوم الأحد بملعب "محمد رقاز" ببوفاريك (البليدة).

وينتمي الوداد إلى بطولة الهواة (مجموعة الوسط)، حيث يتصدر الترتيب برصيد 33 نقطة وبفارق نقطتين عن أقرب الملاحقين مع لقاء متأخر داخل الديار أمام نادي حي الجبل. من جهته، نال "العميد" الكأس الجزائرية في 8 مناسبات وهو رقم قياسي حققه رفقة أندية شباب بلوزداد، وفاق سطيف واتحاد الجزائر.

وسيختتم الدور الـ16 يوم الخميس 13 فيفري بإجراء مقابلتي جمعية وهران (ر.2) - اتحاد الجزائر (ر.1) ونادي بارادو (ر.1) - مولودية البيض (ما بين الجهات).

الأحد 26 جانفي:

وداد بوفاريك (هواة) - مولودية الجزائر (ر.1) 0-0 (تأهل الوداد بركلات الترجيح 5-4)

- مباريات لعبت:

جمعية الشلف (ر.1) - اتحاد بومدفع (ما بين الجهات) 3-1 (بعد الوقت الإضافي)

شباب المشرية (ما بين الجهات) - اتحاد بلعباس (ر.1) 0-2

اتحاد عنابة (ر.2) - شباب قرية موسى (هواة) 2 -0

مولودية وهران (ر.1) - أمل غريس (ما بين الجهات) 3-1

أمل بوسعادة (ر.2) - شباب الزاوية (ما بين الجهات) 2-0

ترجي قالمة (ما بين الجهات) - مولودية باتنة (هواة) 2 -1

أولمبي المدية (ر.2) - شباب بلوزداد (ر.1) 0-1

أمل شلغوم العيد (هواة) - وفاق سطيف (ر.1) 1-5

أهلي برج بوعريريج (ر.1) - جمعية الخروب (ر. 2) 1-0

نادي المرسى (جهوي 2) - اتحاد بسكرة (رابطة 1) 0-1

أمل الاربعاء (ر.2) - نصر حسين داي (ر.1) 1-0 (بعد الوقت الإضافي)

شباب قسنطينة (ر.1) - شبيبة الساورة (ر.1) 2-1

- مباريات متبقية / الخميس 13 فيفري :

جمعية وهران (ر.2) - اتحاد الجزائر (ر.1) 14 :00 سا

نادي بارادو (ر.1) - مولودية البيض (ما بين الجهات)14 :00 سا.