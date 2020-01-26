الباحث الليبي في الشؤون السياسية، ياسين خطاب للخبر

أغلبية الدول الفاعلة في الملف الليبي تتبنى بشكلي علني فكرة الحل السياسي، إذا برأيك ما الذي يعيق الحوار بين الليبيين؟

❊ من المعروف أن هناك مسافة بين الدبلوماسية التي تحاول إظهار أفضل صورة عن الدولة وبين الفعل السياسي الذي يتحرك وفق مصالح الدولة، وبعض الدول ترى أن مصالحها تتعارض مع الحل السياسي في ليبيا، ولذلك تدعم الحل العسكري، وهناك أيضا فاعلين ليبيين ليست لديهم رغبة في الوصول إلى تسوية سياسية ويعتقدون إن بإمكانهم الاستفراد بالحكم والسلطة، وفكرة التسوية السياسية ليست محبذة لهم، لذلك يحاولون التنصل والتهرب من أي التزام يقود لحل الأزمة الليبية سياسيا، ونقصد بذلك خليفة حفتر الذي أخلف كل وعوده في مؤتمر باريس 1 و 2، ومؤتمر باليرمو وأبو ظبي بدعم من محور المؤيدة لفرض فكرة المشروع العسكري في ليبيا، وهذه هي أهم الأسباب المعرقلة للحوار الليبي الخالص باعتقادي.

وباعتقادك هل يمكن أن ينجح الحوار الليبي دون وجود آليات مراقبة “قمعية” لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه؟

❊ أظن أن أي اتفاق أو حوار يمكن أن ينجح اليوم في ليبيا بمنطق الواقعية السياسية، لا بمنطق المثالية، وذلك في ظل وجود توازنات في القوى على الصعيد السياسي والعسكري. ونتحدث هنا عن دخول تركيا كداعم لحكومة الوفاق الشرعية وضامن لها، حيث صنعت توازن على الأرض في مواجهة المحور الداعم لحفتر عسكريا، وتوازن إقليمي يؤسس لحالة تسوية سياسية بمنطق الأمر الواقع، لا حسب رغبة الليبيين التي اختبرت وأظهرت أن حفتر لا نية له في التوصل لحل سلمي، بالإضافة لذلك قد يكون للجهود الجزائرية الرامية للضغط على الأطراف الليبية، للوصول إلى حل سياسي دور إيجابي لحل الأزمة، ولكن المطلوب من الجزائر المزيد من التنسيق والضغط بالتفاهم والتشاور مع دول الجوار خاصة تونس، من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تجنّب المنطقة مخاطر تحول إلى بؤر توتر ومعقل للجماعات الإرهابية المتولدة عن الصراع العسكري. وكما أشرت سابقا، ليست هناك رغبة في التسوية السياسية من محض النية والإرادة، ولكنها ستفرض بموجب دخول تركيا كسند لحكومة الوفاق الشرعية، بالإضافة إلى دور الجزائر رفقة دول المغرب العربي الذين أكدوا رفضهم لأي حلول عسكرية في المنطقة.

وفي خضم الصراع الدولي على نفط ليبيا، هل يمكن حقيقة الحديث عن تسوية سياسية؟

❊ بالنسبة للنفظ الليبي، أعتقد أن المصالح الدولية والغربية ستكون مضمونة مستقبلا ومستمرة، لكن ما يعيق التسوية الليبية ليست المصالح الأجنبية، بل عدم وجود رغبة داخلية من قبل الأطراف الداعمة للحل العسكري، ونتحدث هنا عن خليفة حفتر، وأعتقد أن الرغبة في التسوية بدأت في التولّد مع دخول تركيا على خط الأزمة الليبية والذي أحدث، كما سبق وأن ذكرت، توازنات على الأرض وتوازنات سياسية تؤدي إلى فرض التسوية السياسية في ليبيا.

من المرتقب أن تحتضن “جنيف” نهاية الشهر الحالي، اجتماعات للأطراف السياسية الليبية، لوضع آلية تفعيل مخرجات مؤتمر برلين الدولي الأخير، ما هي حظوظ هذا اللقاء؟

❊ حظوظ نجاح مسار جنيف وتجسيد مخرجات مؤتمر برلين مرتبطة بحجم التفاهمات السياسية، وأعتقد أن موسكو وأنقرة قطعتا شوطا كبيرا في التفاهمات السياسية، باعتبار أن تركيا هي الضامن لحكومة الوفاق الشرعية، وروسيا كانت المتكفل بدعوة وإقناع حفتر بالقدوم إلى موسكو والتفاهم حول الهدنة في ليبيا، ولكن قد يشعر الأوروبيون بانزعاج من الدور التركي الروسي الذي قد يهدد مصالحهم في ليبيا، تحديدا ملفي النفط والهجرة غير الشرعية، وقد يتدخلون لمحاولة إرباك الدور التركي ربما بإيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن نجاح المسارات الدولية عموما تتعلق بمدى قوة التفاهمات السياسية بين الأطراف الدولية الداعمة للحل السياسي، خصوصا موسكو وأنقرة.