أدانت الجزائر "بقوة" الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اليوم الأحد مخيما عسكريا في سوكولو في منطقة سيغو بوسط مالي و الذي خلف ضحايا في صفوف الدرك المالي.

و أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف في تصريح له "ندين بقوة الاعتداء الارهابي الذي استهدف اليوم الأحد 26 يناير 2020 مخيم عسكري في سوكولو بمنطقة سيغو وسط مالي و الذي خلف ضحايا في صفوف الدرك المالي".

و أضاف في ذات السياق "نترحم على الجنود الذين ماتوا خدمة لوطنهم و شعبهم كما نتقدم بتعازينا و تضامننا مع عائلاتهم و مع الحكومة و الشعب الماليين".

و أبرز بن علي الشريف أن الجزائر "تبقى على قناعة بأن قوات الأمن و الدفاع و الشعب و الحكومة في مالي سيواصلون مكافحة وحش الإرهاب دون هوادة في هذا البلد الجار السائر على طريق المصالحة و الوفاق الوطنيين".

و حسب حصيلة مؤقتة أعلن عنها الجيش المالي فإن الاعتداء على المخيم العسكري في سوكولو خلف 19 قتيلا و خمس جرحى.