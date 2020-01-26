أصيب ثمانية أشخاص في انحراف واصطدام خطير وقع بين سيارتين أمسية اليوم الأحد بمنحدر الجباسة على الطريق الوطني رقم واحد بالمخرج الشمالي لعاصمة ولاية المدية.

وقد تدخلت فرقة للحماية المدنية لإسعاف الجرحى الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و55 سنة وصفت إصابات بعضهم بالخطيرة،وتمت إحالتهم على مصلحة إستعجالات مستشفى محمد بوضياف بمدينة المدية.

موازاة مع هذا الحادث وقع آخر في توقيت مماثل قرب المتقنة المتواجدة على الطريق الذي يربط حي أول نوفمبر ووسط مدينة البرواقية جنوبي الولاية،بانزلاق سيارة سياحية مؤديا ذلك إلى تسجيل ست إصابات متفاوتة الخطورة من بينهم رجلون من تلاميذ يدرسون بذات المتقنة،وقد تمت إحالتهم من طرف أعوان الحماية المدنية نحو استعجالات مستشفى بن يوسف بن خدة بالبرواقية لتلقي العلاج.