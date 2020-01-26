خرج العشرات من سكان عدل ببشار الى الطريق الوطني، وقرروا قطعه بسبب غياب عدد من مشاريع التهيئة ومختلف الخدمات التجارية والنقل والتذبذب في توزيع المياه الشروب.

واستعمل المحتجون العجلات المطاطية والحجارة لقطع الطريق احتجاجا على الوضع الكارثي اليومي الذي يعيشه هؤلاء رفقة عائلاتهم، وهو ما انعكس سلبا على التحصيل المدرسي لأبنائهم.

وطالب السكان تدخل السلطات المحلية لوضع حد لمسلسل العذاب الذي يعيشه هؤلاء، رغم المراسلات والمناشدات التي بلغت مسامع كل المعنيين بالمشاكل التي رفعت اليهم أكثر من مرة.