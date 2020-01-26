قال رئيس بلدية ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا، إنه يتوقع ظهور ألف حالة إصابة جديدة بالمرض. وتكافح السلطات الصحية في الصين لاحتواء الفيروس.

وأبلغ زو زيانوانغ الصحفيين أن المدينة ستكثف جهودها لبناء مستشفيات متخصصة للتعامل مع المرضى المصابين بالفيروس، مشيرا إلى أن الضغط على المستلزمات الطبية مثل السترات الواقية والأقنعة والنظارات قد خف إلى حد كبير.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأحد إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة، وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من ألفي شخص وأودى بحياة 56 آخرين في الصين وحدها.

وتم الإبلاغ عن عدد محدود من الإصابات خارج الصين في تايلند وأستراليا والولايات المتحدة وفرنسا.

وأثارت السلالة الجديدة من فيروس كورونا القلق نظرا لعدم معرفة معظم خصائصها، وتحديدا مدى خطورتها وإلى أي مدى يسهل انتقالها بين البشر. ويمكن للفيروس أن يتسبب في الإصابة بالتهاب رئوي كان فتاكا لدى بعض الحالات.

وقال وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوي في إفادة صحفية إن فترة حضانة الفيروس يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما، وإنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذي ظهر في الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم في عامي 2002 و2003.

وفرضت الصين اليوم الأحد حظرا مؤقتا على بيع الحيوانات البرية في الأسواق والمطاعم ومنصات التجارة الإلكترونية. ويقول خبراء الصحة إن عرض الحيوانات البرية للبيع في أقفاص مكدسة بالأسواق الصينية، بعد صيدها بصورة غير قانونية، يجعلها حاضنات للفيروسات، وإنه يمكن للفيروس أن يتحور داخلها وينتقل إلى الإنسان.

كما يتم طرح الثعابين والطاووس والتماسيح وغيرها للبيع عبر تطبيق تواباو الذي يديره موقع علي بابا للتجارة الإلكترونية.