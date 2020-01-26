حقق فريق الأهلي المصري فوزًا صعبًا على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سجل هف الأهلي جونيور أجاي في الدقيقة 31، ليرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلي قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالي ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.