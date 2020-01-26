يتساءل عدد من مكتتبي عدل 2 بالجزائر العاصمة، المسجلون من بين الــ10 آلاف الأوائل، حسب الرقم الكرونولوجي، حيث يعتبرون أول من قام بعملية اختيار موقع السكن من بين 10 مواقع كانت مطروحة آنذاك، يتساءلون عن المعيار أو المعايير الأساسية والمنطقية التي تم على أساسها معالجة اختياراتهم، ومنحهم شهادات تخصيص المواقع، فالكثير منهم، ورغم أن رقمه الكرونولوجي في حدود الــ8 آلاف الأوائل، وجد نفسه في موقع بعيد عن الجزائر العاصمة. علما أنه من بين الــ10 مواقع المطروحة، 6 منها توجد بالعاصمة ومجموع عدد السكنات المبرمجة بها يفوق الـ10 آلاف. فعلى أي أساس تم تحويل هؤلاء إلى مواقع خارج الولاية بعيدا عن مقرات عملهم؟ وما فائدة الرقم الكرونولوجي والأولوية في التسجيل إذا كان الأوائل يسكنون خارج ولايتهم، ومن حق “الضحايا” إنصافهم من العائد إلى وكالة “عدل”؟