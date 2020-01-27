أشار وزير الطاقة، محمد عرقاب لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الجزائر وتركيا وقعتا، أمس الأحد بالجزائر العاصمة، على اتفاق يتضمن تجديد عقد تموين بالغاز الطبيعي المميع للسنوات الخمس (05) المقبلة.

وأوضح عرقاب على هامش منتدى رجال الأعمال الجزائري التركي قائلا "لقد وقعنا اليوم على تجديد لعقد يسمح للجزائر بتموين تركيا بالغاز الطبيعي المميع إلى غاية 2024".

ونوه الوزير بهذا الاتفاق الذي "سيمكن من تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطاقة"، مذكرا بذات المناسبة أن الجزائر تستحوذ على 38% من السوق التركية في ما يخص التموين بالغاز الطبيعي المميع.

وأعلن الوزير أنه سيتم الشروع في أشغال إنجاز المركب البتروكيماوي لإنتاج البروبيلان والبوليبروبيلان (PDH-PP) في مدينة الأدنة (تركيا) خلال السداسي الأول لسنة 2020.

وذكر عرقاب، في هذا الصدد، بعقود الشراكة التي أبرمت في سبتمبر الماضي، مؤكدا أنه من المتوقع استلام المشروع ودخول المركب في الإنتاج بعد 24 أشهرا من انطلاق أشغال الانجاز.

وأوضح الوزير أن الشركة التركية "رونيسونس" (Renaissance) تستحوذ على نسبة 66 في المائة من المشروع المقدر بـ 1.4 مليار دولار، بينما تحوز الشركة الوطنية سوناطراك على 34 في المائة منه.

واعتبر الوزير أن هذه الشراكة ستسمح بنقل التكنولوجيا إلى الجزائر التي تعتزم بناء مركب بتروكيميائي لإنتاج البروبيلان والبوليبروبيلان في أرزيو.