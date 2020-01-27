يغادر المناضل الحقوقي إبراهيم دواجي، منتصف نهار اليوم، سجن سيدي عثمان بمستغانم، الذي قضى فيه أربعة أشهر، بعد أن نطقت هيئة محكمة الجنح لمستغانم بإدانته بعقوبة ثلاثة أشهر حبس نافذ، هو وثلاثة موقوفين آخرين من بينهم أسامة تيفور، اعتقلوا بسبب نشاطهم في الحراك الشعبي منذ 11 أكتوبر 2019 .

وكانت شرطة مستغانم قد اعتقلت ابراهيم دواجي مساء 11 أكتوبر 2019 في الشارع، وكان معه ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات، والذي قضى معه ست ساعات في مركز للشرطة، قبل أن يتقدم جده (والد ابراهيم دواجي) لإخراجه ونقله إلى المسكن العائلي. ووجعت للموقوف تهم التحريض على العصيان المدني، وهذا إثر مشاركته في مظاهرة خلال تواجد الوزير السابق للشباب والرياضة رؤوف برناوي في زيارة إلى مدينة مستغانم، كما وجهت لهم إهانة واستعمال العنف ضد موظفي الدولة، عرض منشورات تهدد الوحدة الوطنية، التجمهر غير المسلح، الإضرار بالمصلحة الوطنية، وهذا بسبب مشاركته في حوارات مع تلفزيونات أجنبية.

وقد أودع ابراهيم دواجي رفقة ثلاثة شبان آخرين الحبس المؤقت، بأمر من قاضي التحقيق يوم 13 أكتوبر 209، وخاص فيه إضرابا عن الطعام استغرق شهرا كاملا نقل على إثره إلى مستشفى مستغانم في حالة غيبوبة بعد تدهور حالته الصحية، قبل أن يقنعه والده وهيئة دفاعه بتوقيفه.

وقد جرت محاكمته رفقة زملائه الأسبوع الماضي، حيث التمس وكيل الجمهورية حبسه لمدة 18 شهرا، بينما التمس سنة حبسا لمحبوسين الثلاث. وأحالت هيئة المحكمة النطق بالحكم لجلسة نهار اليوم، لتصدر أحكاما بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حقهم جميعا.

في المقابل تم تأجيل محاكمة معتقلين آخرين توفيق قدوس وأسامة مصباح إلى 24 فيفري بناءً على طلب محامي الدفاع، في محكمة سكيكدة.

وستتم محاكمة قاسم سعيد في محكمة وهران، اليوم الاثنين، بعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 20 ألف دينار عن لافتة تحمل شعار يمسن بأمن الوطن.