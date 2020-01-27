انخفضت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بنسبة تتجاوز 2 بالمائة بسبب المخاوف من تأثير فيروس "كورونا" على الاقتصاد العالمي، بينما ارتفعت أسعار الذهب والين اللذين يعدان ملاذين منين للمستثمرين.

وبلغ سعر برميل النفط الخفيف، 52.93 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا حيث تراجع بـ 2.3 بالمائة.

أما سعر برنت، النفط المرجعي لبحر الشمال فقد انخفض 2.1 بالمائة إلى 59.41 دولارا للبرميل الواحد.

ومع ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس إلى 81 شخصا واقتراب عدد المصابين به من ثلاثة آلاف في العالم، يتحدث محللون عن مخاوف متزايدة من أن تصبح الأزمة مثل تلك التي حدثت في أسواق المال الآسيوية عندما تفشى فيروس سارس في 2003.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من 2 بالمائة بعد انخفاض تجاوزت نسبته 6 في المائة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف بشأن الطلب في ثاني اقتصاد في العالم.

وارتفع سعر الين مقابل الدولار أكثر من واحد بالمائة بعد انخفاضه لثمانية أشهر متواصلة. وأصبح الدولار يعادل 108.93 ينا مقابل 109.23 الجمعة.

أما الذهب الذي يعد ملاذا منا في زمن الاضطرابات والشكوك، فيقترب سعره من 1.600 دولار.