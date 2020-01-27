عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، الجزائرية راضية فرتول في منصب مكونة جهوية في رياضة كرة القدم النسوية، بعد اجتيازها بنجاح للاختبار المؤهل لهذا المنصب.

وأوضحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، اليوم الإثنين، في بيان لها عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، أن: "الآنسة راضية فتول، التي تشغل أيضا منصب رئيسية لجنة كرة القدم النسوية وعضوة في المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية للعبة، قد تلقت مراسلة تفيد بتعيينها كمكونة جهوية من الدرجة الثالثة لمدة سنة واحدة ".

ويتعين على راضية فرتول، خلال هذه الفترة، القيام بعدة مهام على الصعيد المحلي، والمشاركة في دورات ودروس خاصة "بالرسكلة"، بالإضافة إلى المشاركة في النشاطات التي تشرف عليها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، علما آن فرتول ستخضع عقب هذه الفترة المحددة لتقييم جديد .

وتجدر الإشارة، أنه بحكم هذا المنصب الجديد، يحق للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، تكليف راضية فرتول بمهام مختلفة في أي وقت، وذلك من أجل تمكين هذه الأخيرة من التعرف على كل المستجدات التي تطرأ على اللعبة من مختلف الجوانب.