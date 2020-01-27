دمرت مفرزة للجيش الوطني، أمس الأحد، مخبأ للإرهابيين، إثر عملية بحث وتمشيط بتيزي وزو، حسبما أورده اليوم الإثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني بتمنراست وبرج باجي مختار، 11 شخصا وضبطت 30 مولدا كهربائيا و16 مطرقة ضغط و جهاز كشف عن المعادن و930 قرص مهلوس.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني ستة أشخاص وضبطوا ثلاث بنادق صيد وكمية من الخراطيش بباتنة، ورڨلة وتيارت، في حين تم توقيف مهرب بحوزته 3730 وحدة من مادة التبغ بتبسة".

في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ11 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بوهران، فيما تم توقيف 39 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتمنراست، إن أميناس، عين تموشنت وتبسة.