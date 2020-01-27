أفادت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية، اليوم الإثنين، أن 948 هزة ارتدادية أعقبت زلزال ولاية ألازيغ الذي بلغت شدته 6.8 درجة على مقياس ريشتر، الجمعة الماضي وتسب في وفاة 39 شخصا.

وأوضحت الرئاسة في البيان، أن 21 هزة ارتدادية من إجمالي الهزات التي أعقبت الزلزال الرئيسي تجاوزت شدتها 4 درجات، مضيفا، أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من انتشال 45 شخصا من تحت الأنقاض أحياء، وأن عدد الوفيات ارتفع إلى 39.

ولفت إلى أن مستشفيات المنطقة استقبلت منذ وقوع الزلزال ألفا و607 مصابين، وأن ألفا و516 منهم، غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم.