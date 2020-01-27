حقق الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي خلال سنة 2019 رقم أعمال ناهز 15 مليار دينار، حسبما صرح به المدير العام لهذا الجهاز.

وتحقق هذا الرقم من خلال تضاعف عدد المنتسبين للصندوق خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، خمس مرات، فيما تمثل عقود التأمين في القطاع الفلاحي حوالي 40 بالمائة من الحصيلة الإجمالية لرقم الأعمال"، مثلما أبرز ذات المسؤول.

و ثمّن المتحدّث هذه الحصيلة لاسيما المتعلقة بعقود التأمين في المجال الفلاحي، التي اعتبرها بـ "النتائج المرضية التي تدعوا للاستمرار في وتيرة

العمل وتوسيع الخدمات والتقرب من الفلاح من خلال عرض له صيغ تأمين وتسهيلات جديدة، تساهم في الأخير في تطوير النشاط الفلاحي والاقتصادي عموما".