قرر وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، حسن مرمروي، إغلاق المعهد الوطني للفندقة والسياحة في بوسعادة بولاية المسيلة، وإنهاء مهام مديره، بناء على تقرير أعده وفد من إطارات من الوزارة زاروا المعهد، أمس الأحد 26 جانفي 2020، واطلعوا على وضعيته.

وقالت وزارة السياحة في بيان، إن "غلق المعهد جاء حفاظا على سلامة الطلبة وضمانا لمواصلة الدروس لموسم السنة الجارية، فيما تم تخصيص قاعات للدراسة وورشات للأعمال التطبيقية على مستوى مركز التكوين المهني ببوسعادة، وكذا توفير مطعم الإقامة الجامعية المزود بتجهيزات عصرية لمزاولة الأعمال التطبيقية فيما يخص طلبة شعبة الإطعام". وأعلنت الوزارة "ضمان إيواء وإطعام الطالبات والطلاب في إقامات مؤقتة لائقة، بالإضافة إلى نقل الطلبة من وإلى أماكن الدراسة وإقاماتهم بصفة مؤقتة.

كما تم، حسب المصدر، "الشروع اليوم الاثنين 27 يناير 2020 في الإجراءات الإدارية اللازمة، لإطلاق أشغال ترميم مقر المعهد في مدة لا تفوق 3 أشهر مع المتابعة اليومية من طرف مسؤولي القطاع محليا ومركزيا تحت الإشراف الشخصي للوزير" .