قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم أنا ممنون لأنقل دعوة الدولة الإماراتية للرئيس عبد المجيد تبون من أجل زيارة الإمارات قريبا من أجل تطوير العلاقة في كل النواحي خاصة في القطاعات التي تهم شعبينا".

وأكد عبد الله بن زايد على هامش ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الجزائري بمقر وزارة الخارجية، أن "هناك 30 ألف جزائري في الإمارات ونتطلع لزيادة هذا الرقم ليس في العدد فقط بل من ناحية الاستفادة من العلاقة بين البلدين".

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية صبري بوقادوم، أنه تبادل مع نظيره الإماراتي الأفكار في مواضيع متعددة والاستفادة من تجاربنا في مجال الإدارة والحوكمة.

وأشار إلى أنه: "تطرقنا إلى التحاليل في الرؤى السياسة الدولية من الملفات التي تهمنا في هذا الظرف الخاص وهي الأزمة في ليبيا وفي المنطقة كلها، كما تبادلنا الآراء إذ أننا نتواصل منذ زمن طويل مع الشيخ عبد الله كأشقاء".