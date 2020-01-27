أقدم اليوم أكثر من 200 شاب عاطل عن العمل من بلدية أم علي أقصى شرق تبسة على نقل الحركة الاحتجاجية التي شرعوا فيها ليلة الأحد إلى السبت بعد اختراقهم الحدود إلى التراب الوطني على مستوى بئر حليم بالطريق الوطني رقم ز 16 الرابط بين تبسة بئر العاتر ووادي سوف أين شلت حركة المرور نهائيا لشاحنات نقل الاجر الأحمر والإسمنت وحافلات نقل المسافرين، مطالبين بحضور الوالي بعد أن قدمت لهم سابقا وعود بمنح بطالي المنطقة حقهم في التشغيل في الشركات العاملة على مستوى الولاية سيما سوناطراك والمنجم والسكك الحديدية واعتبر المحتجون أن أم علي تتعرض لحقرة وتهميش على مستوى المشاريع التنموية وفتح مناصب الشغل بحيث يقصى شبابها من عروض العمل على مستوى مكاتب التشغيل .

جدير بالذكر أن المحتجين قضوا الليلة الماضية داخل التراب التونسي قبل نقل الاحتجاج إلى الطريق الوطني رقم 16 أين أضرموا النيران في العجلات المطاطية ورفعوا شعارات لتحقيق وعود إخراج المنطقة من التهميش على جميع الأصعدة تحت غطاء العشائرية.