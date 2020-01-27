اختفت التلميذة ن. ش البالغة من العمر 14 سنة ليلة الأحد إلى الإثنين من بيت عائلتها القاطنة بمنطقة سدراية بإقليم بلدية بوغزول جنوب المدية .

المختفية بحسب والدها كانت قد انقطعت عن مقاعد الدراسة لما يقارب 20 يوما تحت تأثير مس بالجن وفوجئت عائلتها بشغور سرير نومها في حدود 10و40 دقيقة من ليلة الأحد وقد تم التبليغ عن اختفائها لدى مصالح الدرك الوطني والشرطة المختصتين إقليميا، كما شرع في عمليات للبحث عنها وسط ذهول سكان المنطقة دون جدوى إلي غاية مساء اليوم الإثنين.