سيتسلم وكيل الجمهورية لدى محكمة تندوف طبقا لإجراءات المثول الفوري رعية أجنبي، أوقفته فرقة التفويضات القضائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تندوف.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها " الخبر" فإن توقيف هذا الشخص تم إثر أوامر وردت الى ذات المصلحة الأمنية بإلقاء القبض على شخص محل بحث عن تهمة الضرب و الجرح بالسلاح الأبيض التي صدر في حقه عقوبة الحبس النافذ.

ولم تشر مصادر الخبر الى جنسية الموقوف، إلا أنها أكدت أنه تم توقيف و تحويل هذا الأخير المدعو (س س س) البالغ من العمر 31 سنة الأجنبي الجنسية ، تبين أنه محل نشرية بحث متضمنة أمر بالقبض دوليا عن تهمة جناية حيازة و نقل ووضع للبيع بطريقة غير مشروعة مواد مخدرة بواسطة جماعة إجرامية منظمة بالإضافة إلى جنحة التزوير و إستعمال المزور في وثائق إدارية .