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أحرزت المحادثات الخاصة بصفقة محتملة تقدر بـ340 مليون جنيه استرليني، بين صندوق الثروة السيادية السعودي ونادي نيوكاسل يونايتيد البريطاني بعض التقدم.

ولا تزال المفاوضات بين صندوق الاستثمار العام في السعودية، ومالك نادي نيوكاسل، مايك أشلي، مستمرة منذ عدة أشهر.

وتبدو فرص التوصل إلى اتفاق الآن "مواتية"، بحسب مصدر مطلع على المناقشات.

ولكنه حذر من أن المحادثات "معقدة"، وأن الاتفاق قد ينهار.

وقال المصدر: "أشلي لا يريد أن يبيع النادي، وهو شخص يصعب التنبؤ بخطواته".

وأفادت تقارير بأن سيدة الأعمال والمال، أماندا ستيفيلي، تواصلت مع ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، بشأن شراء النادي، الذي يلعب في الدوري البريطاني الممتاز.

ولم تفلح ستيفيلي هي نفسها في شراء النادي قبل عامين، بعد أن قال أشلي إنه يريد إنهاء ملكيته التي استمرت عشر سنوات.

ويعتقد أنها كانت ترغب في حيازة 10 في المئة من أسهم النادي، إذا توصل نيوكاسل والسعودية إلى اتفاق، وتكون السعودية بذلك هي الشريك الأكبر.

وكان يعتقد بأن مجموعة بن زايد، التي تمثل الملياردير الإماراتي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، قد توصلت إلى اتفاق لشراء النادي العام الماضي، ولكنه أخفق.

وإذا تم الاتفاق بين الصندوق السعودي وأشلي، فسيكون ذلك أحدث مشروع استثمار رياضي للسعودية.

ويمتلك نادي شافيلد يوناتيد البريطاني المنافس لنيوكاسل، الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، الذي اشتراه من كيفين مكابي العام الماضي.

كما اشترى رجل الأعمال السعودي، تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، نادي ألميريا الأسباني، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

ويتطلب أي اتفاق لشراء نيوكاسل موافقة الدوري الممتاز، وستكون تلك الموافقة مثيرة للجدل.

وتتهم منظمات رياضية دولية بالتواطؤ فيما يعد محاولة من جانب السعودية "تبييض رياضي" لسجلها في حقوق الإنسان. كما غضبت سلطات كرة القدم من قرصنة غير قانونية لموقع سعودي لحقوق التغطية التلفزيونية الرياضية القطرية.

وتقول منظمة العفو الدولية، أمنستي، إن السعودية "لديها سجل مروع بالنسبة إلى حقوق المثليين الجنسيين، والمرأة، والقتل خارج نطاق القضاء، وقطع الرؤوس، وقتل الصحفي جمال خاشقجي، وضلوعها في الصراع المستمر في اليمن".

وأشارت أمنستي إلى أنه بينما سمح للمرأة في السعودية بقيادة السيارة منذ 18 شهرا، فإن الناشطات السعوديات لا يزلن يقبعن في السجون بسبب نشاطهن.

وبذلت السعودية في الفترة الأخيرة جهودا لتقديم نفسها باعتبارها أكثر تحررا، وانفتاحا أكثر من الماضي، على العالم، كمكان استثمار للعاملين في مجال الأعمال، والرياضة، والسياحة.

BBC مايك أشلي يمتلك نيوكاسل منذ عام 2007

واستضافت البلاد العام الماضي مباراة الإعادة في الملاكمة للوزن الثقيل بين أنتوني جوشوا وأندي رويز جي آر، كما أنها كشفت النقاب عن خطط مفصلة لإنشاء مسار سباق سيارات جديد يهيأ لاستضافة سباق فوميولا 1 غراند بري، بدءا من عام 2023.

كما استضافت في أوائل هذا الشهر مباريات كأس السوبر الأسباني.

وكانت أماندا ستيفيلي قد توسطت في شراء الشيخ منصور لنادي مانشستر سيتي في 2008، وأفادت تقارير بأنها كانت وراء عرض دبي إنترناشونال كابيتال لشراء نادي ليفربول في 2008 بـ400 مليون استرليني.

ويعد أشلي شخصية مثيرة للانقسام، ويحتج بعض مؤيدي نيوكاسل، من وقت لآخر، على طريقة إدارته للنادي.

وقد اشترى نيوكاسل في عام 2007 بـ134.4 مليون جنيه استرليني.

وهبط النادي مرتين من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية خلال فترة ملكيته على مدى عشر سنوات.

ورفض نادي نيوكاسل، وأماندا ستيفيلي، والصندوق السعودي التعليق على الموضوع.