أكد الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي اليوم الاثنين بان رحلات الشركة لم تسجل أي إلغاء أو تغيير بسبب تفشي مرض فيروس كورونا خلف ما لا يقل عن 80 وفاة في الصين.

و أوضح ذات المسؤول أن رحلة واحدة بين الجزائر و بكين "قد تم تأجيلها" أمس الأحد إلى يوم الخميس 30 يناير" بسبب الاحتفالات بالسنة الصينية الجديدة".

و تابع قوله أن الرحلات باتجاه الصين التي تتم بواقع رحلتين أسبوعيا يومي الأحد و الخميس ستستأنف بشكل عادي ابتداء من هذا الخميس .

كما أضاف اندلسي انه "لم يسجل أي توقف أو إلغاء و إنما الأمر يتعلق بتأجيل ناجم عن الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة ببكين حيث انه و ككل سنة يتم تخفيض عدد الرحلات بسبب تقليص مستوى الخدمة على مستوى المطارات الصينية".

و أشار ذات المسؤول إلى أن الخطوط الجوية الجزائرية تعمل "بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة عبر مديرية الوقاية التابعة لها".

و بالموازاة مع ذلك فان شركة الطيران الوطنية قد اتخذت إجراءات وقائية على غرار جميع شركات الطيران الدولية.

و انعكس ذلك بتوفير مجموعة من المستلزمات الصحية لدى مستخدمي الطيران العاملين على الرحلات المتوجهة إلى المناطق التي ظهر فيها الفيروس و تتكون هذا المستلزمات من قفازات و أقنعة و عباءات خاصة.

كما يتم القيام بتنظيف الطائرة قبل الإقلاع و بعد الهبوط.

و تابع انه تم الشروع ابتداء من يوم الجمعة الفارط خلال رحلات العودة نحو الجزائر بإجراء جديد حيث انه في حالة ملاحظة طاقم الطائرة بوجود أعراض لهذا المرض لدى احد المسافرين فانه "يتم بشكل تلقائي إبلاغ خلية المتابعة من اجل إرسال فريق طبي أمام باب الطائرة من اجل التكفل بالمسافر المشتبه بإصابته بالمرض".

كما أكد أندلسي في رده على سؤال حول إمكانية صدور تعليمات عن المنظمة العالمية للصحة تستهدف نقل الأشخاص أو البضائع قائلا "إننا سنبقى في الاستماع للجمعية الدولية للنقل الجوي حول تطور هذا الفيروس" .