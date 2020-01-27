قرر اليوم الإثنين، ستة من أعضاء المجلس الشعبي البلدي بتبسة من منتخبي الأرندي، الانسحاب من اجتماع الدورة العادية للمجلس احتجاجا على خرق قانون البلدية والقانون الداخلي وعدم احترام آجال توجيه الدعوات للأعضاء الـ 33 المشكلين للمجلس.

وفي مكالمة هاتفية مع العضو حمزة توات أكد الانسحاب من الدورة لأن الدعوة لم يحترم فيها أجل الـ 10 أيام للانعقاد وحذر من مغبة دخول المجلس في حالة عدم استقرار بعد متابعة المير ومن معه في قضية منح صفقة النخيل بالتراضي ووجه نداء للوالي لتطبيق المادة 43 من قانون البلدية التي تنص على التوقيف التحفظي لغاية الفصل النهائي في الملف بالبراءة أو الإدانة.



من جهة أخرى انتقد نائب رئيس بلدية بئر مقدم ساهي السعيد قرار الوالي بتكليف العضو المرتب خامسا في قائمة الأغلبية بعد استقالة المير متهما رئيس الدائرة بتلفيق تهم الغياب والتحريض واستغلال معدات البلدية لأغراض شخصية لاستبعاده عن المنصب وكان من المفروض أن يستخلف المير من طرف المنتخب الذي يليه مباشرة في قائمة الأغلبية والمتمثل في شخصه.