أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل، مساء اليوم الإثنين ،عبر صفحتها على" الفايسبوك " تعاقد الإدارة مع المدرب التونسي يامن زلفاني . حسب المصدر نفسه المدرب الجديد للشببة وقع مع رئيس النادي على عقد يربطه بفريق الشبيبة لمدة ثلاثة سنوات .

يذكر المدرب الجديد يامن زلفاني خليفة المدرب الفرنسي هيربيرت فيلود هو خامس مدرب للفريق منذ تولي شريف ملال إدارة النادي أي منذ موسمين. للإشارة التعاقد مع المدرب الجديد يتزامن مع مسعى أعضاء النادي الهاوي لفريق شبيبة القبائل للإطاحة بشريف ملال على خلفية تراجع نتائج الفريق هذا الموسم من خلال دعوته للمساهمين في الفريق حضور أشغال جمعية عامة طارئة للمساهمين ليوم الأربعاء 5فيفري لسحب الثقة منه أي رئيس النادي شريف ملال و تعيين ديريكتوار خلفا له في إنتظار إنتخاب رئيس جديد .