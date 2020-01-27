أكد شهود عيان من بلدية عين الزيتون بولاية أم البواقي أن طائرة عسكرية تدريبية قد سقطت بالمكان المسمى قرعة تيمرقنين، الطائرة كانت قد انطلقت من القاعدة الجوية في بئر الرقعة في مهمة تدريبية دورية.

وأضافت ذات المصادر، أن صوت الإنفجار وإحتراقها كليا أحدث هلعا وسط سكان المنطقة.

و حسب إذاعة أم البواقي الجهوية، فقد تأكد وفاة عسكريين من طاقم الطائرة الحربية ونوعها ”سوخوي“.

هذا وقد أسرعت سيارات الإسعاف رفقة مصالح الدرك الوطني لمكان الحادث، الذي لم تعرف أسباب الحادث لحد الآن.