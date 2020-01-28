تنتهي، غدا الأربعاء، المدة القانونية لإعلان السلطة الوطنية للانتخابات عن تقريرها حول الانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر 2019. إذ تنص المادة 10 من القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: ”تعد وتنشر السلطة المستقلة تقريرا مفصلا عن كل عملية انتخابية خلال أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية”. وانطلقت عملية العد من 16 ديسمبر 2019، تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج. وكان المكلف بالإعلام في السلطة قد أعلن، في تصريح سابق لـ”الخبر”، عن قرب الانتهاء من إعداد التقرير النهائي.