على خلاف ما جرت عليه العادة وما ألفته الجزائر خلال تنظيم الملتقيات والمنتديات الاقتصادية بالمقام الأول، آثر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الحديث باللغة العربية خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة منتدى الأعمال الجزائري- التركي، وهو ما استحسنه الكثير من الحاضرين والصحفيين المكلفين بتغطية الحدث، بينما كان المسؤولون السابقون يفضلون على مدار السنوات الماضية لغة ”موليير”، وهي بادرة حسنة مطلوب تعميمها، رغم أن المنظمين للحدث ارتكبوا خطأ عندما لم تتضمن شاشة عرض الملتقى اللغة العربية بل اللغتين التركية والفرنسية فقط.