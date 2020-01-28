في وقت استغرب متابعون التصريحات المثيرة لوزير التجارة، كمال زريڤ، في الشارع الجزائري وعلى مختلف الوسائط الاجتماعية، حول عصابة الحليب واستغلالها لدعم الدولة والاغتناء على ظهور الجزائريين في الجزائر العميقة، حيث وعـد بالقضاء عليها في مرحلة أولى، ثم تأتي عصابات الفرينة والسميد، حسبه، في وقت لاحق، إلا أن متابعين آخـرين استحسنوا خرجة الوزير وأعلنوا مساندته ودعمه بشكل مطلق في إعلانه الحرب على العصابات التي تستغل الغذاء الأساسي الجزائريين، خصوصا أن دعم الدولة كان ”مجالا خصبا” للنهب لسنوات طويلة. ومثلما قال أحدهم، فإن منطق أي عصابة أو مافيا يبدأ من الأشياء الصغيرة التي يحتك بها المواطن يوميا لتتحول في ظرف زمني قصير إلى غول يهدد الاقتصاد والمال والثقافة وحتى السياسة، فربح الحروب يبدأ بالانتصار في المعارك.