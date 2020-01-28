نقلت شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية يوم الإثنين عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قوله إن مواطني دولة الكيان الصهيوني غير مرحب بهم في المملكة، وذلك بعد أن أصدرت هذه الأخيرة قرارا يسمح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية في حالات معينة.

وقال الأمير فيصل "سياستنا ثابتة، لا علاقات لدينا مع دولة إسرائيل ولا يمكن لحاملي الجواز الإسرائيلي زيارة المملكة في الوقت الراهن".

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية لحكومة الاحتلال يوم الأحد إنه سيتم السماح للإسرائيليين، في حالة دعوتهم أو صدور تصاريح لهم من قبل السلطات السعودية، بالسفر إلى المملكة لأسباب دينية وهي الحج، أو لممارسة أنشطة تجارية مثل الاستثمار أو عقد اجتماعات وفي هذه الحالة يمكن أن تصل مدة السفر إلى تسعة أيام.

وكان إسرائيليون، معظمهم مسلمون يذهبون لأداء مناسك الحج، يسافرون إلى السعودية على مدى سنوات، لكن ذلك كان يحدث عادة بموافقة خاصة أو باستخدام جوازات سفر أجنبية.

وأعرب الأمير فيصل عن اعتقاده بأن قضية مشاركة إسرائيل في المنطقة ستكون مطروحة على الطاولة بعد التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ومن المتوقع أن يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقادة إسرائيل عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط التي ندد بها الفلسطينيون بوصفها محاولة "لتصفية" القضية الفلسطينية، قبل أن ينشرها البيت الأبيض اليوم الثلاثاء.