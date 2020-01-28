دعت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، مواطنيها لإرجاء خطط سفرهم إلى الخارج، لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا.

وقالت الإدارة الوطنية للهجرة الصينية في بيان، "إنه بالنظر إلى تفشي فيروس كورونا الحالي، ينصح المواطنون الصينيون بتجنب الرحلات الخارجية لضمان صحة وسلامة كل من الصينيين والأجانب". وأضافت أنه يمكن لخفض التنقلات عبر الحدود أن يساعد في منع والسيطرة على انتشار الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، الذي اكتشف في البداية في مدينة ووهان بمقاطعة خوباى بوسط الصين.

ودعت إدارة الهجرة الصينية سكان البر الرئيسي الصيني إلى تأجيل الرحلات الخارجية غير الضرورية، مضيفة أنه يتعين على أولئك الذين يحتاجون إلى السفر إلى الخارج لأسباب خاصة التحقق من متطلبات الدخول الحالية لبلدان المقصد أو المناطق مسبقا. كما حثتهم على الوصول إلى محطات الانطلاق مبكرا لضمان وقت كاف لإجراء الفحوص الطبية.

وقالت الإدارة إنه مع ذلك، يجب على أولئك الذين يعانون من الحمى مع أعراض السعال وضيق التنفس أو غيرها من التهابات الجهاز التنفسي الحادة وقف أي خروج أو دخول على الفور وطلب العلاج الطبي.

من جهتها، قامت إدارات الدخول والخروج بمقاطعة خوباي بتعليق طلبات الحصول على جوازات سفر عادية بالنسبة للمواطنين الصينيين وكذلك تصاريح خروج ودخول إلى هونغ كونغ وماكاو وتايوان.

وذكرت السلطات الصينية أنه سيتم فتح قنوات خاصة لمعالجة الحالات الفردية والموافقة عليها لأولئك الذين يحتاجون إلى مغادرة البر الرئيسي الصيني لأسباب عاجلة خلال هذه الفترة.

وارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورنا بالصين إلى 106 أشخاص، فيما تصاعدت حالات الإصابة المؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن هذا الفيروس في عموم البلاد إلى أكثر من 4500 إصابة.

وذكرت سلطات الصحة الصينية، اليوم الثلاثاء، أنه حتى نهاية يوم الإثنين تم تسجيل 4515 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد (2019-إن.سي.أو.في) في عموم البلاد. وتوفي ما إجماله 106 أشخاص جراء المرض. سجلت مقاطعة هوبي بوسط الصين 1291 حالة إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد بالإضافة إلى 24 حالة وفاة جديدة يوم الإثنين، وفق ما ذكرت سلطات الصحة المحلية بالمقاطعة اليوم الثلاثاء.

وأوضحت لجنة الصحة المحلية بمقاطعة هوبي أنه بنهاية أمس الإثنين، تم تسجيل ما إجماله 2714 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الجديد في هوبي، بينما هناك 2567 مريضا في المستشفيات، بينهم 563 إصابة في حالة خطيرة و 127 في حالة حرجة. واستقبلت المستشفيات في أنحاء المقاطعة 31934 مريض مصاب بالحمى امس الإثنين.