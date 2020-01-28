شرعت الشرطة الفرنسية مرة أخرى في إجلاء مهاجرين من مخيم غير قانوني بشمال باريس، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة ضغوطا لإظهار أنها تتخذ موقفا صارما من الهجرة غير الشرعية.

وقالت الشرطة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها بدأت في نقل المهاجرين من مخيم مؤقت في بورت ديبورفيليه يقع بشمال العاصمة الفرنسية.

ومنذ إغلاق مخيم ضخم للمهاجرين في مدينة كاليه الواقعة بشمال غربي البلاد عام 2016، توافد المزيد من اللاجئين على العاصمة باريس التي ما تلبث أن تفض تجمعا للخيام حتى تظهر مخيمات في مناطق أخرى خلال بضعة أشهر.