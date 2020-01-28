* مسيرة سلمية بمدينة بجاية لطلبة وأساتذة وعمال جامعة بجاية بمشاركة عمال ونقابات وتنظيمات مستقلة إلى جانب مواطنين للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام.

* انطلاق مسيرة الطلبة ليوم الثلاثاء 49 من الحراك.

* المسيرة تصل شارع علي بومنجل والشعارات المناهضة للغاز الصخري حاضرة بقوة.

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

* انطلاق المسيرة بالعاصمة.

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

* ككل يوم ثلاثاء منذ بداية الحراك الشعبي، تجمع أعداد معتبرة من المتظاهرين يقودهم بعض الطلبة للمشاركة في المسيرة الـ 49 لهذا اليوم. ووكل أسبوع تتقدم مطالب التغيير الجذري وإطلاق سراح كل المعتقلين ليضاف إليها هذا الأسبوع الرفض المطلق لاستغلال الغاز الصخري.