أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، عن وجود مسعى مشروع إنشاء مركز تبادل تجاري في الوادي وإليزي ومنطقة حرة بين الجزائر وليبيا.

وقال رزيق خلال لقاء جمع رجال الأعمال الجزائريين والليبيين بالأوراسي، إن الجزائر ستشجع وتساعد رجال الأعمال الليبيين لتجسيد مشاريعهم الاقتصادية في الجزائر، داعيا رجال الأعمال الجزائريين للترويج للمنتوجات الجزائرية في ليبيا.

وأضاف وزير التجارة: "إن هذا المنتدى الاقتصادي المشترك هو فرصة للنظر في كيفية رفع وتشجيع المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".