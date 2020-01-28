أوقفت مصالح الأمن الحضري التاسع بوهران، مساء أمس الإثنين، "محتالا" ضبطت بحوزته "ترسانة" من الوثائق الإدارية المزورة والشهادات الطبية وغيرها من الوسائل التي كان يستعملها في التزوير والتزود بالأقراص المهلوسة من الصيدليات لإعادة بيعها للمدمنين.

العملية تمت بعد أن وقع "هاتف نقال ضائع" بين أيدي شرطة محافظة الأمن الحضري التاسع بحي العقيد لطفي بوهران، وبعد تفحصه من طرف مختصي الأمن، عثر في ذاكرته على معلومات هامة، منها فيديوهات قام بتصويرها وهو يسلم الأموال لشرطيين اثنين، سبق وأن تم عزلهما من سلك الأمن الوطني، بالإضافة إلى صور عدد من زبائنه وأرقام هواتفهم النقالة وغيرها من المعلومات. وبعد استصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، تم تفتيش مسكنه في حي العقيد لطفي والعثور على وثائق إدارية معدة للتزوير وكذا شهادات طبية وغيرها.

كما تمكنت ذات المصالح من تحديد هوية اللصوص الذين خطفوا حقيبة موظفة في المحكمة الإدارية لوهران، في نهاية شهر ديسمبر الماضي، وسلبوها هاتفها النقال ومبلغا كبيرا من المال بالعملة الوطنية والأجنبية ووثائقها التي كانت داخل الحقيبة، العملية تمت إثر ملاحقة أعوان الشرطة لشخصين كانا على متن دراجة نارية في حي العقيد لطفي، سقط من أحدهما هاتف نقال، وبعد تفحصه تبيّن أنه ملك للعاملة في المحكمة، واستمرت التحريات الأمنية إلى غاية تحديد هويتهما وتوقيفهما، حيث خضعا للتحقيق قبل تقديمهما أمام العدالة.