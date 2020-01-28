أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضرورة إيقاف قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، عن انتهاك وقف إطلاق النار لتحقيق السلام في ليبيا.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين، على متن الطائرة، خلال توجهه من الجزائر إلى غامبيا، قال أردوغان "ينبغي إيقاف حفتر الفار من موسكو وبرلين عن انتهاك وقف إطلاق النار لتحقيق السلام في ليبيا، والتقدم في العملية السياسية"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف الرئيس التركي أن "الجزائر أحد أهم الدول المجاورة لليبيا، ويمكنها لعب دور هام في العملية السياسية هناك"، موضحا أنه "بحث الوضع في ليبيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أجرت زيارة إلى تركيا الأسبوع الماضي".

وقال: "قلت لميركل بشكل واضح وصريح بأنهم يقفون في المكان الخاطئ، فحفتر كذاب، وأنهم يمنحون فرصة لتدليل هذا الكاذب، فمصر وحكومة أبوظبي أكبر داعمين له، وروسيا هناك من خلال مرتزقة "فاغنر" التي تدعمها حكومة أبوظبي على الصعيد المالي".