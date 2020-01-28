أودع قاضي التحقيق لدى محكمة سوق أهراس مساء أمس الإثنين صاحب مركز تجاري بوسط مدينة سوق أهراس الحبس المؤقت ووضع ثلاثة مديرين سابقين لمديرية أملاك الدولة تحت التزامات الرقابة القضائية حسب ما أفاد به النائب العام لدى مجلس قضاء سوق أهراس بلخير مرابط.

وأوضح ذات المصدر القضائي لوكالة الأنباء الجزائرية أن صاحب المركز التجاري الذي تم إيداعه رهن الحبس المؤقت متهم بجنحتي "الاستفادة من تأثير أعوان هيئة عمومية في إبرام عقد إداري" و"السرقة وتحرير عمدا لقرارات تثبت وقائع غير صحيحة".

أما المديرون الثلاثة السابقون لمديرية أملاك الدولة بسوق أهراس فقد تم وضعهم تحت التزامات الرقابة القضائية بتهم جنح "إساءة استعمال الوظيفة من أجل الامتناع عن أداء عمل بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص آخر" و"تبديد أموال عمومية دون وجه حق وعلى نحو غير شرعي لصالح شخص" وكذا جنحة "استغلال الوظيفة لوقف تنفيذ حكم قضائي وعرقلة تنفيذه عمدا" و"تحرير لقرارات غير صحيحة عمدا" وجنحة "الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية" كما أضاف نفس المصدر.

وأشار ذات المصدر إلى أنه وفي إطار نفس القضية تم يوم الاثنين تقديم إضافة إلى ثلاثة مديرين سابقين لمديرية أملاك الدولة بسوق أهراس تسعة إطارات بذات المديرية وكذا صاحب المركز التجاري بوسط المدينة وذلك في قضية فساد مست ذات المركز التجاري أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سوق أهراس.