طلبت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) من الاتحاديات المحلية بإرسال تواريخ وساعات انطلاق المباريات المتبقية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون وهذا في أجل أقصاه 07 فيفري 2020، حسبما أعلنته أمس الإثنين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وجرت لحد الآن جولتان من مجموع 6 جولات من التصفيات، وفاز المنتخب الجزائري الذي أوقعته القرعة في المجموعة الثامنة، بالمباراتين الأوليين، على زامبيا داخل الديار (5-0) وخارجها بـ (1-0 ) على بتسوانا.

وأشارت الهيئة الفدرالية إلى أن ساعة ويوم إجراء المباراة ستحددها الكاف، بعد استشارة الاتحادية المعنية بالحدث الكروي والتي ستُعلم بدورها الأمانة العامة للكونفدرالية الإفريقية بالتواريخ والساعة المختارة لإعطاء إشارة انطلاق المقابلات."

ويأتي هذا الإجراء بعد قرار اللجنة التنفيذية للكاف في 11 أفريل 2019 وهذا من أجل تحسين عروض هذه المنافسة عبر اقتراح رزنامة منسجمة آخذة بعين الاعتبار اختيار الفديراليات المضيفة وكذا العوائق المرتبطة بتنقل المنتخبات .

رزنامة الجزائر في تصفيات كاس إفريقيا للأمم 2021:

الجولة الثالثة (25-28 مارس 2020) الجزائر- زيمبابوي

الجولة الرابعة (28-31 مارس 2020) زيمبابوي - الجزائر

الجولة الخامسة (3-9 جوان 2020) زامبيا- الجزائر

الجولة السادسة و الأخيرة (2-8 سبتمبر) الجزائر- بوتسوانا.