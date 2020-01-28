أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي عيسى (ولاية المسيلة)، أمس الإثنين، بوضع الرئيس الحالي للمجلس الشعبي البلدي وسلفه تحت الرقابة القضائية إضافة إلى 6 منتخبين آخرين بذات البلدية بسبب تورطهم في قضايا فساد، حسبما علم اليوم الثلاثاء من مصدر قضائي.

ووجهت لرئيسي المجلس الشعبي البلدي لسيدي عامر الحالي وسلفه والمنتخبين الستة عدة تهم من بينها "سوء استغلال السلطة" و"تبديد أموال عمومية" و"سوء استخدام النفوذ"، حسبما أوضحه ذات المصدر.

واستمع قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي عيسى لـ32 شخصا بين شهود ومتهمين في هذه القضايا المتعلقة بالفساد خلال جلسة استماع دامت 10 ساعات، حسبما تم إيضاحه.

وتتم المتابعة القضائية لما مجموعه 28 رئيس مجلس شعبي بلدي بولاية المسيلة في قضايا تتعلق بالفساد.