تم العثور ليلة الإثنين إلى الثلاثاء على رضيعة لا يتجاوز عمرها السنة اختفت من منزلها العائلي بمدينة عين مليلة "أم البواقي" حسبما علم من مصدر أمني.

وأوضح ذات المصدر بأنه بعد تلقي بلاغ بشأن اختفاء هذه الرضيعة تمت مباشرة عمليات البحث وتكثيفها طيلة أمس الإثنين من قبل مختلف الأسلاك الأمنية و الحماية المدنية بالإضافة إلى مجموعة من المواطنين، مردفا بأن هذه الجهود كللت بالعثور على الرضيعة.

وفتحت مصالح الأمن تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات هذه الحادثة حسب ذات المصدر.