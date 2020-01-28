أعلنت مؤسسة بريد الجزائر،اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الرسمي في الفايسبوك ،عن إطلاق خدمة جديدة تمكن زبائنها الحائزين على البطاقة الذهبية من سحب الأموال من دونها.

وحسب بيان المؤسسة ، فإن خدمة السحب من دون بطاقة CARDLESS، تمكن الزبائن الحائزين على البطاقة النقدية الذهبية من سحب أموالهم من أي موزع آلي يختارونه عبر كامل التراب الوطني، من دون الحاجة لاستعمال البطاقة النقدية، وذلك في حالة نسيانها أو نسيان الرقم السري.

كما تسمح هذه الخدمة الجديدة لزبائن بريد الجزائر بأن يختاروا أي شخص آخر لكي يستفيد من هذه الخدمة، وذلك بتسليمه رقم العملية والرقم السري الخاص بها، الذي يصل عبر رسالة نصية قصيرة.

وللاستفادة من الخدمة ينبغي على الزبون إتباع الخطوات التالية: الدخول في الحساب بريدي موب، ثم اختيار خدمة السحب بدون بطاقة، تليها الضغط على علامة +، ثم اختيار المصدر وتحديد المبلغ، تحديد مدة صلاحية عملية السحب، ثم الضغط على إنشاء.

وحسب البيان ، فإنه عند استيفاء الإجراءات السابقة، تعرض للزبون رسالة، تؤكد أنه قد تم إجراء العملية من دون بطاقة نقدية بنجاح، وتصله رسالة نصية قصيرة إلى هاتفه النقال حاملة الرقم السري للعملية، مرفقا برقمه السري، أين يتوجه الزبون إلى أي موزع آلي عبر التراب الوطني ويختار عملية السحب من دون بطاقة، ثم يقوم بإدخال رقم السحب الخاص بالعملية، ثم إدخال الرقم السري المرسل عبر رسالة نصية قصيرة، إضافة إلى تأكيد خيار العملية، لتحصيل في الأخير المبلغ المطلوب والمبرمج.