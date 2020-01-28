توفي 35 شخصا وأصيب ألف و139 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 995 حادث مرور سجل بمناطق متفرقة من الوطن خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 من الشهر الجاري، حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية الوادي بوفاة 12 شخصا وإصابة 61 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المستشفيات على إثر 19 حادث مرور.

من جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 946 تدخل سمح بإخماد 532 حريق منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفـة.

كما قامت عناصر الحماية المدنية بـ 5386 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية4757 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.